Nell'hub dei vaccini Covid. 'Vorrei fare subito la quarta dose'. Ma la risposta è no (Di martedì 12 luglio 2022) quarta dose vaccino Covid, Speranza: "Al via per over 60" Milano, 12 luglio 2022 - Scusi, ma io posso fare la quarta dose?". "No, signora, lei non può. Non ha l'età, non è fragile ed è in forma". Una ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)vaccino, Speranza: "Al via per over 60" Milano, 12 luglio 2022 - Scusi, ma io possola?". "No, signora, lei non può. Non ha l'età, non è fragile ed è in forma". Una ...

Pubblicità

fradefo : @EmeiMarkus Perchè non se ne fa almeno una decina quella grande professionista che gira nell’ hub dicendo cazzate i… - lacittanews : Nell’ambito della collaborazione con BOOM, il nuovo Knowledge Hub di CRIF, Fondazione Golinelli ha progettato il co… - OBonomi : RT @lgpapaleo: Ma se nell’hub vaccinale troverete un medico ucraino non vaccinato ad iniettarvi la IV dose, neanche lì avrete qualche dubbi… - MichelaRoi : RT @lgpapaleo: Ma se nell’hub vaccinale troverete un medico ucraino non vaccinato ad iniettarvi la IV dose, neanche lì avrete qualche dubbi… - silvanhoe : RT @lgpapaleo: Ma se nell’hub vaccinale troverete un medico ucraino non vaccinato ad iniettarvi la IV dose, neanche lì avrete qualche dubbi… -