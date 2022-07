Nel testo di Psicologia Sociale degli Zero Assoluto l’estate che sfuma (Di martedì 12 luglio 2022) Esce venerdì 15 luglio Psicologia Sociale degli Zero Assoluto, il nuovo singolo di Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi. Il brano sarà disponibile in radio e negli store digitali per raccontare un’estate che volge al termine. A spiegare il brano sono stati gli stessi Zero Assoluto. “È la fine di un’estate. È una sensazione mista: l’estate che sfuma lentamente, quel senso di leggerezza che raramente altre stagioni ci concedono. Siamo leggeri, tutto è concesso, sfuggiamo dalle convenzioni della quotidianità e ci crogioliamo un po’, in questo spazio tempo di sospensione, dove la condivisione e la vita Sociale ci fanno vivere al massimo”, spiegano Matteo e Thomas che nel pezzo hanno cercato di raccontare la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Esce venerdì 15 luglio, il nuovo singolo di Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi. Il brano sarà disponibile in radio e negli store digitali per raccontare un’estate che volge al termine. A spiegare il brano sono stati gli stessi. “È la fine di un’estate. È una sensazione mista:chelentamente, quel senso di leggerezza che raramente altre stagioni ci concedono. Siamo leggeri, tutto è concesso, sfuggiamo dalle convenzioni della quotidianità e ci crogioliamo un po’, in questo spazio tempo di sospensione, dove la condivisione e la vitaci fanno vivere al massimo”, spiegano Matteo e Thomas che nel pezzo hanno cercato di raccontare la ...

