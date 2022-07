Nel riciclo dei pannelli fotovoltaici c'è una miniera nascosta (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - Fonte rinnovabile, ma con limiti dettati dall'attività di riciclo. I pannelli fotovoltaici sono composti in gran parte da materiali riciclabili, e il processo di lavorazione post mortem ha ancora dei costi troppo elevati. Lo scenario è però destinato a cambiare rapidamente. Già nel 2030 le previsioni fissano a oltre 2,7 miliardi di dollari il valore dei materiali riciclabili ricavati da pannelli fotovoltaici. E nel 2050 lo stesso valore crescerà fino a 80 miliardi di dollari. Sono alcuni dei dati emersi dall'analisi di Rystad Energy, società di consulenza norvegese con focus su energia e business intelligence. Attualmente il ricavato dall'estrazione di alluminio, rame, argento e polisilicio è pari a 170 milioni di dollari. E' un mercato ancora agli inizi, anche perché le discariche ... Leggi su agi (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - Fonte rinnovabile, ma con limiti dettati dall'attività di. Isono composti in gran parte da materiali riciclabili, e il processo di lavorazione post mortem ha ancora dei costi troppo elevati. Lo scenario è però destinato a cambiare rapidamente. Già nel 2030 le previsioni fissano a oltre 2,7 miliardi di dollari il valore dei materiali riciclabili ricavati da. E nel 2050 lo stesso valore crescerà fino a 80 miliardi di dollari. Sono alcuni dei dati emersi dall'analisi di Rystad Energy, società di consulenza norvegese con focus su energia e business intelligence. Attualmente il ricavato dall'estrazione di alluminio, rame, argento e polisilicio è pari a 170 milioni di dollari. E' un mercato ancora agli inizi, anche perché le discariche ...

