Nek | l’annuncio che nessuno voleva leggere | “Smetto di fare musica”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 12 luglio 2022) Nek, al secolo Filippo Nevani ha fatto un annuncio che ha sconvolto tutti i suoi fan. Il cantante ha deciso di apportare un grandissimo cambiamento nella sua carriera, ma quello che ha deciso diha lasciato tutti a bocca aperta.se lo aspettava. Filippo Nevani in arte Nek, fa il suo ingresso nel mondo dellanel 1986 quando insieme a Gianluca Vaccari mise in piedi un duo country. Tre anni dopo forma un altro gruppo i White Lady, qui ha cominciato a comporre canzoni e a scrivere i testi in qualità di cantante e bassista. Nel 1991 decide di percorrere la strada da solista, partecipando prima al Festival di Castrocaro, qui viene notato dalla casa discografica Fonit Cetra che gli propone un un contratto per la realizzazione di tre album con cui sarà dal 1992 al 1994. Dal 1996 viene scritturato dalla ...