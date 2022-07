(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Saluto l'ambasciatrice finlandese e l'ambasciatore svedese per confermare il nostro supporto alla loro richiesta di adesione alla, perchè più l'saràpiù saremo in grado di considerare e difendere quei diritti e quei doveri dei quali l'Occidente si è fatto carico nella storia". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco, chiudendo i convegno organizzato dal partito 'L'Italia e l'Unione europea nel futuro della'.

TV7Benevento : Nato: Lollobrigida, 'sì a Svezia e Finlandia per alleanza più forte' - -

