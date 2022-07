Nasce Freedomleaks | la piattaforma per le segnalazioni anonime su aborto e malasanità

Leggi su open.online

(Di martedì 12 luglio 2022) A 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194, che ha depenalizzato e disciplina l’in Italia, non è ancora possibile verificare il reale stato di applicazione della norma. Questo accade a causa di alcune limitazioni ai dati attuali forniti dal Ministero della Salute: sono in formato chiuso, aggregati per regione e non aggiornati.così, unache intende raccoglierein modalità anonima e sicura su temi di interesse sanitario, politico e civile. Il portale è gestito dall’Associazione Luca Coscioni, che ha presentato il progetto al Consiglio generale oggi, 12 luglio, e ha riferito che il sito è già attivo. Il problema dei dati in Italia L’attuale raccolta dati impedisce di identificare nel modo più esatto possibile quali sono le strutture che ...