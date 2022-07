Napoli, via alla gara per le luminarie di Natale: il bando sulla Gazzetta ufficiale europea (Di martedì 12 luglio 2022) Al via da oggi, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea, la procedura indetta dalla Citta’ Metropolitana di Napoli per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare nella Citta’ di Napoli in occasione delle festivita’ Natalizie 2022-2023. In totale, verranno illuminate le strade della citta’ per circa 136 chilometri e 60 piazze, con un considerevole aumento del numero di strade e piazze illuminate rispetto allo scorso anno. L’importo dell’appalto e’ pari a 2.385.000 euro oltre iva, le offerte possono essere presentate entro il 26 luglio 2022. “In totale ammontera’ a 5 milioni di euro l’investimento messo in campo da Camera di Commercio, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) Al via da oggi, con la pubblicazione nella, la procedura indetta dCitta’ Metropolitana diper l’affidamento del servizio di noleggio, instzione, manutenzione e successivo smontaggio delle instzioni artistiche luminose da realizzare nella Citta’ diin occasione delle festivita’ Natalizie 2022-2023. In totale, verranno illuminate le strade della citta’ per circa 136 chilometri e 60 piazze, con un considerevole aumento del numero di strade e piazze illuminate rispetto allo scorso anno. L’importo dell’appalto e’ pari a 2.385.000 euro oltre iva, le offerte possono essere presentate entro il 26 luglio 2022. “In totale ammontera’ a 5 milioni di euro l’investimento messo in campo da Camera di Commercio, ...

