Napoli, tasse, l?ultima offerta per furbetti ed evasori: «Via alle conciliazioni» (Di martedì 12 luglio 2022) Partirà a settembre il ?Piano triennale di conciliazione?, ad annunciarlo è l?assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ed è rivolto ai morosi delle tasse del... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 luglio 2022) Partirà a settembre il ?Piano triennale di conciliazione?, ad annunciarlo è l?assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ed è rivolto ai morosi delledel...

AlfiereInBianco : @SHINTWO102 @CottarelliCPI Insomma, si dava un aiuto, si stimolava la spesa ma bene o male non era un incentivo a f… - stucazz70 : @bravimabasta Napoli,locale strapieno a Margellina.Faccio la fila.Senza scontrino non ti danno nemmeno un bicchiere… - DamRossonero : @EmanueleDolce @gabibbiano Tieniti il tuo reddito di cittadinanza, paga le tasse per darle a dei fannulloni a Napol… - SempreAlessia : RT @panorama_it: Gaetano Manfredi, che da nove mesi guida il capoluogo campano, ha a che fare con i doppi incarichi di membri della sua Giu… - panorama_it : Gaetano Manfredi, che da nove mesi guida il capoluogo campano, ha a che fare con i doppi incarichi di membri della… -