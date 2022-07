Napoli, su Koulibaly piomba il Chelsea (Di martedì 12 luglio 2022) Il domino dei difensori comincia sempre più a prendere forma. E uno dei tre nomi sulla lista dei partenti dalla Serie A verso lidi esteri e maggiormente remunerativi è quello di Kalidou Koulibaly – insieme a Skriniar e de Ligt. Sul difensore senegalese del Napoli è piombato fortissimo il Chelsea che lo ha messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare il pacchetto difensivo di Tuchel. Dall’Inghilterra si susseguono i rumors di un’offerta sul tavolo di 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore in scadenza con il club di De Laurentiis nel 2023 e un contratto da 8 milioni l’anno. Koulibaly non ha risposto all’offerta di rinnovo del Napoli da 6 milioni di euro per 5 anni, pubblicamente dichiarata dal ds Cristiano Giuntoli. Il calciatore nella serata di martedì giungerà ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Il domino dei difensori comincia sempre più a prendere forma. E uno dei tre nomi sulla lista dei partenti dalla Serie A verso lidi esteri e maggiormente remunerativi è quello di Kalidou– insieme a Skriniar e de Ligt. Sul difensore senegalese delto fortissimo ilche lo ha messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare il pacchetto difensivo di Tuchel. Dall’Inghilterra si susseguono i rumors di un’offerta sul tavolo di 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore in scadenza con il club di De Laurentiis nel 2023 e un contratto da 8 milioni l’anno.non ha risposto all’offerta di rinnovo delda 6 milioni di euro per 5 anni, pubblicamente dichiarata dal ds Cristiano Giuntoli. Il calciatore nella serata di martedì giungerà ...

