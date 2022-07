Napoli, quarto giorno di ritiro: ecco Meret e Anguissa, c'è il giovane Ambrosino e Olivera torna in gruppo (Di martedì 12 luglio 2022) quarto giorno di allenamento per il Napoli in ritiro a Dimaro. Gli azzurri sono scesi in campo per la sessione mattutina dopo aver riposato... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022)di allenamento per ilina Dimaro. Gli azzurri sono scesi in campo per la sessione mattutina dopo aver riposato...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, quarto giorno di ritiro: ecco Meret e Anguissa, c'è il giovane Ambrosino e Olivera torna in gruppo: Quarto… - AndrewMari1988 : @Marty_Loca80 @Jatin42322546 Ma poi, perdonatemi. Obiettivo quarto posto? Chi sono le competitor? Lazio e Napoli. Q… - AndrewMari1988 : @Jatin42322546 Napoli e Lazio sono le avversarie per il quarto posto. Le milanesi e la Juventus, storicamente, sono… - Jatin42322546 : @Thy_76 @RobMaida @CorSport Basta fare una domanda. Questa rosa è in grado in questo momento di superare Juventus… - Guido17595958 : @Andrea842631710 Ah ovvio. Non c’è niente di strano che ad oggi il Napoli parte davanti alla Roma Però certo con Dy… -