Napoli | Koulibaly vicino all' accordo con il Chelsea

(Di martedì 12 luglio 2022) Sembra che la vicenda riguardante un probabile trasferimento di Kalidou-difensore centrale classe 1991 del- ad un altro club sia giunta quasi a conclusione Dopo essere stato trattato dalla Juventus, il difensore centrale del Senegal sembraal trasferimento aldi Thomas Tuchel. La notizia arriva direttamente dall'Inghilterra, e a riportarla è nello specifico The Athletic.alper 40 milioni Riporta il Corriere dello Sport che anche la Juventus nell'ultimo periodo si era interessata a, ma già da giorni si parlava di un possibile inserimento del. Oggi i Blues hanno fatto la propria mossa, e potrebbe essere quella decisiva, col capitano del Senegal che si avvia a grandi passi ...

annatrieste : Ma i più belli sono quelli che 'Ehhh se il Napoli si vende Koulibaly lo può prendere Dybala' E grazie 'o cazz pure… - Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - tancredipalmeri : Se il Napoli chiude a 35m€ per Koulibaly, direi che l’ha venduto benissimo - Andrea1994___ : @_Alexx_14 Hanno appena detto che l'accordo c'era con Koulibaly e lui era disposto ma il Napoli ha rifiutato.. De… - NCN_it : #Koulibaly vicino al #Chelsea? Un giornalista riporta le clamorose dichiarazioni di Kalidou: ''Siamo sulla buona st… -

continua a tenere banco il caso legato a Kalidou, difensore centrale classe 1991 al centro di moltissimi intrighi di mercato nell'ultimo ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI La Juventus insiste su: aumenta la proposta iniziale. Le cifre Alvino: "oggi a Dimaro. Dybala e i diritti d'immagine Vi ...Il calciomercato del Napoli potrebbe essere pesantemente influenzato da un'offerta pesante che apre a un addio clamoroso in casa azzurra.L'estate è molto calda per i tifosi del Napoli. Dopo l'addio di Insigne, quello (momentaneo o permanente) di Mertens, potrebbe esserci un altro saluto di altissimo livello. La situazione di Kalidou Ko ...