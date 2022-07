Napoli, Koulibaly vicinissimo al Chelsea (Di martedì 12 luglio 2022) Napoli Koulibaly- Il Napoli lavora sul mercato in entrata, ieri sera è stato chiusa l’operazione che porterà Ostigaard alla coorte di Spalletti. Attenzione in uscita, un top del Napoli è vicino all’addio. Nelle ultime ore la pista calda che porta Koulibaly a Londra è davvero infuocata. Il difensore senegalese dovrebbe arrivare nelle prossime giornate a Dimaro, ma di questo passo si pensa che l’ex Genk non arriverà mai. Il Chelsea, defilata nell’operazione De Ligt, ha deciso di puntare sul difensore dei partenopei offrendo una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Vari insider di mercato confermano questa trattativa attiva, anche una vera e propria conferma che piove da parte del giocatore. Giornalisti di Eurosport, hanno chiesto al 26 se fossero vere le voci sul suo trasferimento al ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)- Illavora sul mercato in entrata, ieri sera è stato chiusa l’operazione che porterà Ostigaard alla coorte di Spalletti. Attenzione in uscita, un top delè vicino all’addio. Nelle ultime ore la pista calda che portaa Londra è davvero infuocata. Il difensore senegalese dovrebbe arrivare nelle prossime giornate a Dimaro, ma di questo passo si pensa che l’ex Genk non arriverà mai. Il, defilata nell’operazione De Ligt, ha deciso di puntare sul difensore dei partenopei offrendo una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Vari insider di mercato confermano questa trattativa attiva, anche una vera e propria conferma che piove da parte del giocatore. Giornalisti di Eurosport, hanno chiesto al 26 se fossero vere le voci sul suo trasferimento al ...

Pubblicità

annatrieste : Ma i più belli sono quelli che 'Ehhh se il Napoli si vende Koulibaly lo può prendere Dybala' E grazie 'o cazz pure… - Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - tancredipalmeri : Se il Napoli chiude a 35m€ per Koulibaly, direi che l’ha venduto benissimo - Parteno92828459 : @KarlOne71 @GandiniG Ah perché secondo te Koulibaly non viveva bene a Napoli? - Andresh88juve : RT @MatthijsPog: ???? Koulibaly non è più un giocatore del Napoli. ???? [Spud] -