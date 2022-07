Napoli, Koulibaly più vicino al Chelsea: offerta da 40 milioni, può non andare in ritiro (Di martedì 12 luglio 2022) L'estate è molto calda per i tifosi del Napoli. Dopo l'addio di Insigne, quello (momentaneo o permanente) di Mertens, potrebbe... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) L'estate è molto calda per i tifosi del. Dopo l'addio di Insigne, quello (momentaneo o permanente) di Mertens, potrebbe...

Pubblicità

annatrieste : Ma i più belli sono quelli che 'Ehhh se il Napoli si vende Koulibaly lo può prendere Dybala' E grazie 'o cazz pure… - Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - tancredipalmeri : Se il Napoli chiude a 35m€ per Koulibaly, direi che l’ha venduto benissimo - memyeeee : Giuntoli: #Koulibaly è IN-CE-DI-BI-LE! 3 giorni dopo.. Koulibaly (quasi) ufficiale al #Chelsea. Società sempre più… - literalbepi : RT @MarcoDiMaro: 40 al Napoli per un 31 enne in scadenza: super offerta. A #Koulibaly quasi 10 milioni, che è quasi il doppio del rinnovo… -