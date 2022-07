Napoli | Koulibaly al Chelsea | spunta un indizio social FOTO

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: il Chelsea ha intenzioni serie per #Koulibaly. Le ultime - annatrieste : Ma i più belli sono quelli che 'Ehhh se il Napoli si vende Koulibaly lo può prendere Dybala' E grazie 'o cazz pure… - RuoteRubate : Tutti i tifosi del Napoli RN, tranne @Idonotcombdolls #Koulibaly - LeCopse96 : RT @AlfredoPedulla: #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di bonus… -

L'atmosfera in queste ore a Dimaro è comunque di preoccupazione per un futuro lontano dadi. Sul mercato in ogni caso ilcontinua a lavorare per completare la rosa, anche in ...Kalidouè sempre più vicino al lasciare ilper trasferirsi al Chelsea per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. A confermalo è stato lo stesso difensore senegalese, ...Luciano Spalletti confronto con Cristiano Giuntoli a Dimaro, il tecnico del Napoli è nervoso per la cessione di Koulibaly al Chelsea.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...