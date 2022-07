Napoli, Gazzetta: “Arriva il norvegese Ostigard, il prezzo non è basso” (Di martedì 12 luglio 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta il quotidiano Gazzetta il Napoli ha chiuso l’ennesimo colpo di mercato della sua sessione con Ostigard. Il norvegese ad oggi ha militato e dimostrato di valere davvero molto nella sua esperienza a Genoa, dove seppur con la retrocessione il ragazzo ha dimostrato di avere le carte in tavola per essere da Napoli. “Siamo ai dettagli, l’ufficialità arriverà fra qualche giorno, ma Leo Ostigard diventa il terzo acquisto del nuovo Napoli, il quarto da un punto di vista economico visto che il club ha riscattato dal Fulham per 15 milioni di euro il centrocampista camerunese Frank Anguissa. L’affare si chiuderà per una cifra intorno agli 8 milioni complessivi: 5 subito e altri 2 o 3 fra un anno al riscatto del ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)- Come riporta il quotidianoilha chiuso l’ennesimo colpo di mercato della sua sessione con. Ilad oggi ha militato e dimostrato di valere davvero molto nella sua esperienza a Genoa, dove seppur con la retrocessione il ragazzo ha dimostrato di avere le carte in tavola per essere da. “Siamo ai dettagli, l’ufficialità arriverà fra qualche giorno, ma Leodiventa il terzo acquisto del nuovo, il quarto da un punto di vista economico visto che il club ha riscattato dal Fulham per 15 milioni di euro il centrocampista camerunese Frank Anguissa. L’affare si chiuderà per una cifra intorno agli 8 milioni complessivi: 5 subito e altri 2 o 3 fra un anno al riscatto del ...

