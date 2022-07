Napoli | fermato il 16enne accusato di aver sfregiato la fidanzata di 12 anni | la ragazza avrà segni permanenti sul volto

Leggi su open.online

(Di martedì 12 luglio 2022) È durata poche ore la fuga del ragazzo di 16, e non di 17 come inizialmente trapelato,dicon un coltello il viso della suadi 12. A fare il suo nome è stata proprio la, dopo essere arrivata verso l’1.30 della scorsa notte al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini con una profonda ferita al. Secondo la 12enne, il fidanzato l’avrebbe aggredita per «motivi di gelosia». La ragazzina era stata trasferita all’ospedale pediatrico Santobono e successivamente dimessa, con la prima prognosi di un mese. La cicatrice tuttavia, secondo i medici, sarà almeno in parte permanente. La vittima dovrà sottoporsi in futuro a nuove visite, e probabilmente anche a interventi di chirurgia ...