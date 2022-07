Napoli, De Laurentiis lavora sottotraccia per Dybala: nessuno si sta muovendo come gli azzurri (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato Napoli: il presidente De Laurentiis lavora sottotraccia per il colpo Dybala. Gli azzurri sono la squadra che si sta muovendo di più Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalare ai tifosi del Napoli il colpo a effetto per far dimenticare, almeno in parte, l’addio di Lorenzo Insigne e i saluti quasi sicuri di Mertens e Koulibaly. Il sogno si chiama Paulo Dybala e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono il club che sta muovendo più passi verso la Joya. Il patron dei partenopei sta lavorando sottotraccia, con il fasciano del colpo argentino che ha fatto breccia nel suo cuore e nella sua ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato: il presidente Deper il colpo. Glisono la squadra che si stadi più Il presidente Aurelio Devuole regalare ai tifosi delil colpo a effetto per far dimenticare, almeno in parte, l’addio di Lorenzo Insigne e i saluti quasi sicuri di Mertens e Koulibaly. Il sogno si chiama Pauloe,riportato da La Gazzetta dello Sport, glisono il club che stapiù passi verso la Joya. Il patron dei partenopei stando, con il fasciano del colpo argentino che ha fatto breccia nel suo cuore e nella sua ...

