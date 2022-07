Napoli, CdS: “Il Chelsea affonda per Koulibaly, ma gli azzurri sono pronti” (Di martedì 12 luglio 2022) Napoli, CDS- Come riporta il quotidiano ad oggi la firma sul rinnovo tra il Napoli e Koulibaly non arriva, ma il difensore è atteso in giornata a Dimaro. La squadra di Spalletti deve davvero lavorare sul futuro e per farlo deve sapere chi farà parte e chi no del Napoli del futuro, visto che il tempo delle riflessioni e delle offerte è davvero finito. “L’unica certezza è che Kalidou Koulibaly è candidato ai CafAwards 2022, gli oscar africani del calcio, nella categoria: Player of The Year. Giocatore dell’anno: complimenti. E per il resto, beh, è una lotteria. Un dubbio incessante e anzi ormai una specie di ossessione che il Napoli, Spalletti e i tifosi vivono sin da quando il ds Giuntoli ha ufficializzato il rifiuto dell’offerta di rinnovo per 5 anni a 6 milioni di euro netti a ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022), CDS- Come riporta il quotidiano ad oggi la firma sul rinnovo tra ilnon arriva, ma il difensore è atteso in giornata a Dimaro. La squadra di Spalletti deve davvero lavorare sul futuro e per farlo deve sapere chi farà parte e chi no deldel futuro, visto che il tempo delle riflessioni e delle offerte è davvero finito. “L’unica certezza è che Kalidouè candidato ai CafAwards 2022, gli oscar africani del calcio, nella categoria: Player of The Year. Giocatore dell’anno: complimenti. E per il resto, beh, è una lotteria. Un dubbio incessante e anzi ormai una specie di ossessione che il, Spalletti e i tifosi vivono sin da quando il ds Giuntoli ha ufficializzato il rifiuto dell’offerta di rinnovo per 5 anni a 6 milioni di euro netti a ...

