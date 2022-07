Napoli, bambina sfregiata al volto con un’arma da taglio: indagato il fidanzato (Di martedì 12 luglio 2022) Un episodio inquietante su cui occorrerà fare luce. Una bambina di 12 anni si è presentata all’ospedale Pellegrini con una profonda ferita al volto provocata da un’arma da taglio. A ricostruire la vicenda i carabinieri di Napoli Centro. Napoli, 12enne con ferita al volto: si indaga I militari dell’Arma sono intervenuti questa notte, intorno all’1 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 luglio 2022) Un episodio inquietante su cui occorrerà fare luce. Unadi 12 anni si è presentata all’ospedale Pellegrini con una profonda ferita alprovocata dada. A ricostruire la vicenda i carabinieri diCentro., 12enne con ferita al: si indaga I militari dell’Arma sono intervenuti questa notte, intorno all’1 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

