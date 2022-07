Napoli, bambina di 12 anni sfregiata in viso: operata nella notte, fermato il fidanzatino sedicenne (Di martedì 12 luglio 2022) sfregiata. Una bambina di 12 anni con una ferita profonda al volto, provocata da un'arma da taglio, è stata soccorsa la notte scorsa, intorno alle 1,30, dai medici dell'ospedale... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 luglio 2022). Unadi 12con una ferita profonda al volto, provocata da un'arma da taglio, è stata soccorsa lascorsa, intorno alle 1,30, dai medici dell'ospedale...

