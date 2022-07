Napoli, bambina di 12 anni ferita al viso con arma da taglio: operata, 30 giorni di prognosi (Di martedì 12 luglio 2022) La scorsa notte, a Napoli, una bambina di 12 anni, è arrivata in ospedale con una profonda ferita al volto. Con grande probabilità era stata provocata da un’arma da taglio. La bimba è arrivata poco dopo l’1,30 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, nel centro storico della città. È stata subito operata: la prima prognosi è di 30 giorni. La dodicenne è poi stata trasferita all’ospedale pediatrico Santobono e successivamente dimessa. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) La scorsa notte, a, unadi 12, è arrivata in ospedale con una profondaal volto. Con grande probabilità era stata provocata da un’da. La bimba è arrivata poco dopo l’1,30 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, nel centro storico della città. È stata subito: la primaè di 30. La dodicenne è poi stata trasall’ospedale pediatrico Santobono e successivamente dimessa. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

