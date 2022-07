Napoli, ag. Politano: «Spalletti vuole mettere alla porta Matteo» (Di martedì 12 luglio 2022) Napoli, le parole dell’agente di Politano contro Spalletti: «Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema. Ma non è esatto» Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Luna TV sulla situazione del suo assistito, mandando un messaggio molto duro nei confronti del Napoli e di Spalletti. Di seguito le sue parole. «Non è vero che Politano cerca più spazio, è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta. Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema. Ma non è esatto. Questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022), le parole dell’agente dicontro: «Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema. Ma non è esatto» Mario Giuffredi, agente di, ha parlato ai microfoni di Luna TV sulla situazione del suo assistito, mandando un messaggio molto duro nei confronti dele di. Di seguito le sue parole. «Non è vero checerca più spazio, ècheaccompagnarci. Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema. Ma non è esatto. Questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che ...

