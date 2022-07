Napoli a Dimaro col solo Meret, Cilli (Sky): “Il club ha scelto lui come titolare, ma…” (Di martedì 12 luglio 2022) Napoli Meret Cilli – Il Napoli ha iniziato il ritiro prestagionale a Dimaro col solo Meret come portiere: abbiamo chiesto a Luca Cilli quali saranno le prossime mosse di Aurelio De Laurentiis nel ruolo lasciato vacante da David Ospina. “Io non credo che Meret, in questa finestra di mercato, possa essere sostituito. Anzi, mi sembra che il club di De Laurentiis abbia fatto una scelta chiara. Ha prolungato ufficiosamente il contratto di Alex, dimostrando di avere fiducia in questo ragazzo. Vedremo se questa potrà essere la stagione della sua definitiva consacrazione. Sicuramente arriverà un altro portiere, mi aspetto che sarà un esperto. Però, il Napoli ha scelto quello ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)– Ilha iniziato il ritiro prestagionale acolportiere: abbiamo chiesto a Lucaquali saranno le prossime mosse di Aurelio De Laurentiis nel ruolo lasciato vacante da David Ospina. “Io non credo che, in questa finestra di mercato, possa essere sostituito. Anzi, mi sembra che ildi De Laurentiis abbia fatto una scelta chiara. Ha prolungato ufficiosamente il contratto di Alex, dimostrando di avere fiducia in questo ragazzo. Vedremo se questa potrà essere la stagione della sua definitiva consacrazione. Sicuramente arriverà un altro portiere, mi aspetto che sarà un esperto. Però, ilhaquello ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Seduta pomeridiana terminata ?? - sscnapoli : ?? Seduta mattutina terminata ?? ?? - claudioruss : #Koulibaly non partirà da Milano fin quando non sarà definito l'affare col #Chelsea: potrebbe arrivare a Dimaro sol… - maracana1950 : RT @serieAnews_com: ?? Non solo #Koulibaly, anche #Politano può lasciare #Napoli: l'opinione di #Spalletti - FrancescoTeleca : #Acerbi al posto di #Koulibaly è una tragedia mentre #Simeone al posto di #Petagna è una gran notizia #Napoli… -