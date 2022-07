Napoli | 12enne sfregiata Il fidanzato si è costituito | la gelosia il movente

(Di martedì 12 luglio 2022) Una bimba di 12 anni è arrivata in ospedale con una profonda ferita al volto provocata, molto probabilmente, con un'arma da taglio; è accaduto la scorsa notte a. La piccola è giunta poco dopo l'...

rtl1025 : ?? E' stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanza… - PagliariniSte : La scorsa notte a #Napoli una 12enne sfregiata 'per gelosia' con un coltello. La polizia cerca il fidanzato 17enne,… - AriannaAmbrosi0 : RT @rtl1025: ?? E' stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanzata 12enne,… - VesuvioLive : Napoli, 12enne sfregiata al volto. Fermato l’ex di 16 anni: “Stavo andando a costituirmi” - salernonotizie : Napoli: 12enne “sfregiata per gelosia, si cerca il fidanzato 17enne -

... molto probabilmente, con un'arma da taglio; è accaduto la scorsa notte a. La piccola è ... secondo i medici, la cicatrice della profonda ferita inferta al viso della. La ragazzina è stata ...Una ragazza di 12 anni è stata sfregiata al volto dal fidanzato di 17 anni. E' successo nella notte a. Il giovane avrebbe agito per gelosia e adesso la cicatrice sul volto dell'adolescente potrebbe essere permanente. La piccola è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini intorno all'...Una ragazzina di 12 anni è stata sfregiata con un coltello da un ragazzo di 17 anni che avrebbe agito a suo dire per "motivi di gelosia". Sembrerebbe che tra i due ci fosse un qualche legame. Non è un ...stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanzata 12enne, la scorsa notte a Napoli. La ragazzina ha riferito ai medici l’identità del su ...