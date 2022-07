Napoli | 12enne sfregiata Il fidanzato si è costituito | la gelosia il movente

Pubblicità

SecolodItalia1 : Napoli, 12enne sfregiata nella notte: fermato il fidanzato 16enne. Si pensa al movente della gelosia… - Arc_Atlantique : RT @rtl1025: ?? E' stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanzata 12enne,… - AriannaAmbrosi0 : RT @rtl1025: ?? E' stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanzata 12enne,… - VesuvioLive : Napoli, 12enne sfregiata al volto. Fermato l’ex di 16 anni: “Stavo andando a costituirmi” - salernonotizie : Napoli: 12enne “sfregiata per gelosia, si cerca il fidanzato 17enne -

È stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanzata, la scorsa notte a. La ragazzina ha riferito ai medici l'identità del suo feritore. Il giovane, individuato dai militari della compagnia e del nucleo operativo Centro, è trattenuto in ...L'episodio è avvenuto intorno all'una della scorsa notte nel centro di. La, praticamente una bambina dall'aspetto fisico , era in strada con alcuni amici, poco distante dalla sua ...Una ragazzina di 12 anni è stata sfregiata con un coltello da un ragazzo di 17 anni che avrebbe agito a suo dire per "motivi di gelosia". Sembrerebbe che tra i due ci fosse un qualche legame. Non è un ...stato fermato dai carabinieri il 16enne accusato di avere sfregiato con un coltello il viso della sua fidanzata 12enne, la scorsa notte a Napoli. La ragazzina ha riferito ai medici l’identità del su ...