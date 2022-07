Napoli | 12enne ferita al volto con arma da taglio

(Di martedì 12 luglio 2022), 12 lug. (Adnkronos) - Una ragazzina di 12 anni è stataalcon un'dala scorsa notte a. Laha riportato unaprofonda e un danno al viso che sarà permanente. Operata all'ospedale Vecchio Pellegrini e giudicata guaribile in 30 giorni, è stata successivamente portata all'ospedale pediatrico Santobono e poi dimessa. Al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo diCentro e della Sio. I militari hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare l'autore del ferimento.

