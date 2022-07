Mundo Deportivo: due tennisti d’elite del circuito Atp indagati per partite truccate (Di martedì 12 luglio 2022) Si tratta di Aslan Karatsev e Nikoloz Basilashvili, attualmente nella top 40. Li accusa un’inchiesta della televisione tedesca ZDF Due tennisti del circuito Atp sono indagati per delle partite truccate. Lo scrive Mundo Deportivo. Si tratta di due tennisti che sono attualmente nella top 40 della classifica e che ad un certo punto della loro carriera sono stati molto vicini alla Top 10: Nikoloz Basilashvili (25) e Aslan Karatev (40). Secondo un’inchiesta della televisione tedesca ZDF, sono accusati di essere coinvolti in partite truccate attraverso l’ex allenatore di entrambi, Yahor Yatysk, che avrebbe offerto loro denaro in cambio della decisione di perdere almeno due partite ciascuno. Karatsev, che nel ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Si tratta di Aslan Karatsev e Nikoloz Basilashvili, attualmente nella top 40. Li accusa un’inchiesta della televisione tedesca ZDF DuedelAtp sonoper delle. Lo scrive. Si tratta di dueche sono attualmente nella top 40 della classifica e che ad un certo punto della loro carriera sono stati molto vicini alla Top 10: Nikoloz Basilashvili (25) e Aslan Karatev (40). Secondo un’inchiesta della televisione tedesca ZDF, sono accusati di essere coinvolti inattraverso l’ex allenatore di entrambi, Yahor Yatysk, che avrebbe offerto loro denaro in cambio della decisione di perdere almeno dueciascuno. Karatsev, che nel ...

