Pubblicità

TuttoASRoma : Mourinho deluso, la frase che inquieta la Roma - Kiciua : @AoCheCotta98 Anche ' Mourinho deluso,aspetta notizie dal mercato della Roma'. - AntonelloMarti8 : @81_ugo @UnitiperLaRoma @Mourinho @friedkingroup Fatti concreti tanti Mourinho, investimenti su giovanili, struttu… - TuttoASRoma24 : Roma, chi ha sorpreso e chi ha deluso: ecco i top e flop della stagione ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - augustociardi75 : RT @LAROMA24: ??Stop, fermi tutti. Si sta esagerando. ??Incazzato? Deluso? Preoccupato? Inquieto? Incredulo? Masturbazioni mentali. Niente… -

TUTTOASROMA • News Ufficiali sulla Roma Calcio

fino a ieri non ha voluto commentare le vicende di mercato della sua Roma, legato da un sentimento che va oltre il semplice legame professionale, tanto da essersi tatuato la coppa sul ...Durante la scorsa annata è stata la Roma dia trionfare nella nuova competizione UEFA , ... Il sostituto naturale è ovviamente Amrabat , che quando è stato chiamato in causa, non ha maiParlerà in conferenza stampa tra un mese, intanto il tecnico giallorosso ha lanciato un chiaro segnale alla società ...Sbarcato a Roma qualche giorno fa, Jose Mourinho si prepara alla sua seconda stagione alla guida dei giallorossi ...