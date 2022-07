Mou, il silenzio fa rumore, poi lo spiffero: cosa ha detto (Di martedì 12 luglio 2022) Mou, il silenzio fa rumore, poi lo spiffero: sono frustrato. Aveva detto che non avrebbe parlato fino al 13 di Agosto e, ieri, si è fatto sfuggire qualcosa, Josè Mourinho, che ha deciso di accennare il proprio stato d’animo in un’uscita pubblica. Lo Special One ieri ha presenziato a un evento presso i mercati di Triaiano e avrebbe detto, stando a quanto riportato oggi in esclusiva dal Corriere dello Sport. “Si vede dalla faccia che sono preoccupato?”, ha domandato il mister ai cronisti presenti, ridendo, per poi lasciarsi andare ad una confidenza: “Sono un po’frustrato per il mercato”, avrebbe detto Mou, per poi: “Ma tranquillo, tranquillo”. Sullo sfondo la questione Zaniolo e Dybala? L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) Mou, ilfa, poi lo: sono frustrato. Avevache non avrebbe parlato fino al 13 di Agosto e, ieri, si è fatto sfuggire qual, Josè Mourinho, che ha deciso di accennare il proprio stato d’animo in un’uscita pubblica. Lo Special One ieri ha presenziato a un evento presso i mercati di Triaiano e avrebbe, stando a quanto riportato oggi in esclusiva dal Corriere dello Sport. “Si vede dalla faccia che sono preoccupato?”, ha domandato il mister ai cronisti presenti, ridendo, per poi lasciarsi andare ad una confidenza: “Sono un po’frustrato per il mercato”, avrebbeMou, per poi: “Ma tranquillo, tranquillo”. Sullo sfondo la questione Zaniolo e Dybala? L'articolo proviene da Italia Sera.

