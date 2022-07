Motori 2026, il Non escludo il ritorno Honda (Di martedì 12 luglio 2022) Che sarebbe stata una formula di power unit piuttosto differente, quella in arrivo nel 2026 e oggetto delle lunghe discussioni avute tra F1, FIA, Motoristi - presenti e potenziali futuri - , a Honda ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022) Che sarebbe stata una formula di power unit piuttosto differente, quella in arrivo nele oggetto delle lunghe discussioni avute tra F1, FIA,sti - presenti e potenziali futuri - , a...

Pubblicità

CronacheA4Ruote : ?? RESOCONTO F1 COMMISSION ?? Ecco di cosa si è parlato e discusso durante la riunione, avvenuta in mattinata, della… - FormulaPassion : #F1 | Dalla riunione della F1 Commission in Austria emergono più domande che risposte #AustrianGP - F1ingenerale_ : #F1 | Continueremo a vedere l'#AlfaRomeo spinta da motore #Ferrari in #F1 fino a fine 2025 nonostante l'ingresso di… - qnazionale : Giulia, come cambierà la berlina sportiva elettrica di Alfa Romeo -