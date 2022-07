Mosca avverte l'Occidente: così si arriva a uno scontro tra potenze nucleari (Di martedì 12 luglio 2022) Zakharova: "Provocando l'aggravarsi della crisi ucraina e scatenando un feroce confronto ibrido con la Russia, Washington e i suoi alleati stanno pericolosamente barcollando sull'orlo di uno scontro militare aperto con il nostro Paese". Sale il bilancio delle vittime del bombardamento su Chasiv Yar. Il Consiglio Ue ha approvato l'erogazione di 1 miliardo di euro di aiuti finanziari all'Ucraina Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 luglio 2022) Zakharova: "Provocando l'aggravarsi della crisi ucraina e scatenando un feroce confronto ibrido con la Russia, Washington e i suoi alleati stanno pericolosamente barcollando sull'orlo di unomilitare aperto con il nostro Paese". Sale il bilancio delle vittime del bombardamento su Chasiv Yar. Il Consiglio Ue ha approvato l'erogazione di 1 miliardo di euro di aiuti finanziari all'Ucraina

