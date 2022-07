Morte Willy Monteiro, altro duro colpo per la famiglia. Ecco cosa è successo (Di martedì 12 luglio 2022) dopo la condanna all’ergastolo dei fratelli Bianchi La famiglia del povero Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni dai fratelli Bianchi, ha ricevuto un’ulteriore brutta notizia. Con la sentenza di condanna per i Gabriele e Marco Bianchi il giudice ha stabilito anche il risarcimento che i colpevoli devono ai familiari della vittima. Si tratta di 200mila euro per ognuno dei genitori e 150mila per la sorella, che i fratelli insieme a Francesco Belleggia (23 anni di carcere) e Mario Pincarelli (21 anni di carcere) devono pagare in solido tra loro. Leggi anche: Willy Monteiro, falsa lettera della mamma fatta circolare sui social Tuttavia, nonostante i due fratelli sui social ostentassero una vita agita con vacanze in hotel di lusso, abbigliamento firmato, moto e feste, risultano nullatenenti. Questo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022) dopo la condanna all’ergastolo dei fratelli Bianchi Ladel poveroDuarte, ucciso a calci e pugni dai fratelli Bianchi, ha ricevuto un’ulteriore brutta notizia. Con la sentenza di condanna per i Gabriele e Marco Bianchi il giudice ha stabilito anche il risarcimento che i colpevoli devono ai familiari della vittima. Si tratta di 200mila euro per ognuno dei genitori e 150mila per la sorella, che i fratelli insieme a Francesco Belleggia (23 anni di carcere) e Mario Pincarelli (21 anni di carcere) devono pagare in solido tra loro. Leggi anche:, falsa lettera della mamma fatta circolare sui social Tuttavia, nonostante i due fratelli sui social ostentassero una vita agita con vacanze in hotel di lusso, abbigliamento firmato, moto e feste, risultano nullatenenti. Questo ...

