Morte di Filip Master, il padre racconta il calvario: dalla sedazione alla tragica telefonata (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio giustizia ma soprattutto capire come mai mio figlio è entrato in ospedale camminando ed è uscito in una bara nel giro di poche ore”. Getta un’ombra sulla Morte del figlio Giuseppe Marziatico, 49enne napoletano padre di Filippo, il dj di 20 anni morto lo scorso 8 luglio all’ospedale di Frattamaggiore dove era arrivato con una serie di ustioni provocate durante l’accensione di un barbecue. Assistito dagli avvocati Sergio e Angelo Pisani, Giuseppe si è recato dai carabinieri chiedendo di are accertamenti ipotizzando l’omicidio colposo. Contestualmente ha chiesto che la salma, sulla quale non è stata eseguita l’autopsia, venga riesumata. La sera precedente il giorno del decesso, Filippo – conosciuto nel mondo delle discoteche con il nome di Filip – mentre accendeva il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio giustizia ma soprattutto capire come mai mio figlio è entrato in ospedale camminando ed è uscito in una bara nel giro di poche ore”. Getta un’ombra sulladel figlio Giuseppe Marziatico, 49enne napoletanodipo, il dj di 20 anni morto lo scorso 8 luglio all’ospedale di Frattamaggiore dove era arrivato con una serie di ustioni provocate durante l’accensione di un barbecue. Assistito dagli avvocati Sergio e Angelo Pisani, Giuseppe si è recato dai carabinieri chiedendo di are accertamenti ipotizzando l’omicidio colposo. Contestualmente ha chiesto che la salma, sulla quale non è stata eseguita l’autopsia, venga riesumata. La sera precedente il giorno del decesso,po – conosciuto nel mondo delle discoteche con il nome di– mentre accendeva il ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Morte di Filip Master, il padre racconta il calvario: dalla sedazione alla tragica telefonata **… - mariali94316534 : RT @tifatait: Accende barbecue con alcool. Napoli piange la morte del dj Filip Master 20enne morto ustionato | - tifatait : Accende barbecue con alcool. Napoli piange la morte del dj Filip Master 20enne morto ustionato |… - infoitinterno : Accende barbecue con alcool. Napoli piange la morte del dj Filip Master 20enne morto ustionato - zofranzo : @un_Filip Questa cosa, non so perché, mi ricorda il racconto che si fa in Macbeth dell'esecuzione del traditore th… -