Monza scatenato: trovato l’accordo con la Roma per Villar (Di martedì 12 luglio 2022) Il Monza è ad un passo dal chiudere un altro colpo di calciomercato destinato ad alzare ulteriormente la qualità della rosa di Stroppa. Galliani e i ds Antonelli infatti, dopo una giornata di incontri a Milano, sono vicini all’accordo con la Roma per l’acquisto di Gonzalo Villar. I brianzoli infatti hanno trovato l’accordo col general manager giallorosso Tiago Pinto per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro totali. La fumata bianca è vicina e l’operazione dovrebbe chiudersi in meno di 48 ore. Un accordo che potrebbe rappresentare la svolta per il mercato della Roma, che liberando uno slot a centrocampo potrebbe finalmente decidersi a sferrare l’offensiva per chiudere l’operazione Frattesi. Seconda ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Ilè ad un passo dal chiudere un altro colpo di calciomercato destinato ad alzare ulteriormente la qualità della rosa di Stroppa. Galliani e i ds Antonelli infatti, dopo una giornata di incontri a Milano, sono vicini alcon laper l’acquisto di Gonzalo. I brianzoli infatti hannocol general manager giallorosso Tiago Pinto per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro totali. La fumata bianca è vicina e l’operazione dovrebbe chiudersi in meno di 48 ore. Un accordo che potrebbe rappresentare la svolta per il mercato della, che liberando uno slot a centrocampo potrebbe finalmente decidersi a sferrare l’offensiva per chiudere l’operazione Frattesi. Seconda ...

