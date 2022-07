Monza scatenato sul mercato: tre idee dalla Serie A! (Di martedì 12 luglio 2022) Galliani e Berlusconi non si fermano e non hanno voglia di fermarsi. Il Monza sogna e sta intanto anche costruendo una squadra per arrivare a quel “decimo posto” che Galliani si è posto come obbiettivo. Infatti secondo Gianluca Di Marzio sono tre i palpabili nuovi acquisti che il Monza si prepara a trattare. Il primo è Andrea Petagna, pupillo sin dai tempi del Milan di Galliani. Il Monza avrebbe proposto a De Laurentiis un prestito di 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Il Napoli ci sta pensando perché, visto che Mertens è svincolato, Petagna viene ritenuto il sostituto di Oshimen e attualmente il Napoli non ha fatto ricerche per un vice-Oshimen. Le parti si risentiranno. Petagna Napoli Monza Il secondo nome è quello di Villar, centrocampista di proprietà della Roma, che è tornato dal ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Galliani e Berlusconi non si fermano e non hanno voglia di fermarsi. Ilsogna e sta intanto anche costruendo una squadra per arrivare a quel “decimo posto” che Galliani si è posto come obbiettivo. Infatti secondo Gianluca Di Marzio sono tre i palpabili nuovi acquisti che ilsi prepara a trattare. Il primo è Andrea Petagna, pupillo sin dai tempi del Milan di Galliani. Ilavrebbe proposto a De Laurentiis un prestito di 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Il Napoli ci sta pensando perché, visto che Mertens è svincolato, Petagna viene ritenuto il sostituto di Oshimen e attualmente il Napoli non ha fatto ricerche per un vice-Oshimen. Le parti si risentiranno. Petagna NapoliIl secondo nome è quello di Villar, centrocampista di proprietà della Roma, che è tornato dal ...

