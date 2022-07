Monza Marlon, il brasiliano è arrivato in Italia (Di martedì 12 luglio 2022) Il Monza è pronto ad abbracciare il nuovo acquisto per la difesa: Marlon è atterrato in Italia e inizierà la sua avventura in biancorosso Marlon è atterrato in Italia ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Monza. Il brasiliano torna in Italia dopo l’esperienza al Sassuolo e lo fa in prestito secco per tutta la stagione dallo Shakthar Donetsk. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Ilè pronto ad abbracciare il nuovo acquisto per la difesa:è atterrato ine inizierà la sua avventura in biancorossoè atterrato ined è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del. Iltorna indopo l’esperienza al Sassuolo e lo fa in prestito secco per tutta la stagione dallo Shakthar Donetsk. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

