Mondiali atletica 2022: startlist ed entry list, specialità per specialità. Tutti i partecipanti, 60 italiani (Di martedì 12 luglio 2022) I Mondiali 2022 di atletica leggera andranno in scena a Eugene (Oregon, USA) dal 15 al 24 luglio. La rassegna iridata si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, l’Italia spera di essere protagonista con le sue massime stelle. Marcell Jacobs vuole ripercorrere i fasti delle Olimpiadi, Gianmarco Tamberi punta a conquistare l’unica medaglia d’oro che gli manca in carriera, la 4×100 spera in una nuova magia, Massimo Stano si sposta sui 35 km di marcia. Sono state pubblicate le startlist e le entry list delle varie gare in programma nell’appuntamento più importante della stagione. Ben 60 azzurri saranno in gara e cercheranno di ottenere il miglior risultato possibile. Di seguito le startlist e le entry ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Idileggera andranno in scena a Eugene (Oregon, USA) dal 15 al 24 luglio. La rassegna iridata si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, l’Italia spera di essere protagonista con le sue massime stelle. Marcell Jacobs vuole ripercorrere i fasti delle Olimpiadi, Gianmarco Tamberi punta a conquistare l’unica medaglia d’oro che gli manca in carriera, la 4×100 spera in una nuova magia, Massimo Stano si sposta sui 35 km di marcia. Sono state pubblicate lee ledelle varie gare in programma nell’appuntamento più importante della stagione. Ben 60 azzurri saranno in gara e cercheranno di ottenere il miglior risultato possibile. Di seguito lee le...

Pubblicità

atleticaitalia : ?? MONDIALI -3 #WorldAthleticsChamps ?? Tutto in diretta tv su Rai e Sky ?? Ecco come seguire la rassegna iridata di… - FidalPiemonte : #atletica #pista Venerdì 15 luglio scatta l'appuntamento con i Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Eugene (f… - Enzobruno9 : RT @atleticaitalia: ?? MONDIALI -3 #WorldAthleticsChamps ???? Tutte le info utili sulla squadra italiana ?? Carriera, palmares, curiosità:… - atleticaitalia : ?? MONDIALI -3 #WorldAthleticsChamps ???? Tutte le info utili sulla squadra italiana ?? Carriera, palmares, curiosi… - zazoomblog : Mondiali atletica 2022: quando gareggiano gli italiani? Calendario programma orari degli azzurri giorno per giorno… -