Mondiali atletica 2022 | quando gareggiano gli italiani? Calendario | programma | orari degli azzurri giorno per giorno

I Mondiali 2022 di atletica leggera si disputeranno a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarca negli Stati Uniti d'America. Si preannuncia grandissimo spettacolo nel nuovo impianto dell'Oregon, dove i migliori atleti in circolazione si fronteggeranno a viso aperto per la conquista delle ambite medaglie. Verranno messi in palio ben 49 titoli: 24 maschili, 24 femminili e 1 misto (4×400 mista). Debutterà la 35 kma di marcia, che sostituisce la 50 km. L'Italia proverà a essere protagonista dopo aver conquistato ben cinque medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due uomini di punta, però, non si presentano nel miglior stato di forma possibile: Marcell Jacobs (Campione Olimpico dei 100 metri) e Gianmarco Tamberi (Campione Olimpico di salto in alto) stanno facendo i conti con diversi ...

