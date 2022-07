Mobilità | Turi Uil Scuola | “Il giudice impone di riaprire le trattative del contratto Adesso riconoscere i diritti per tutti” INTERVISTA

Pubblicità

Scuolainforma

... ma anche verso territori meno battuti, secondo la visione di unaper tutti in grado di ... Gravina in Puglia, Corato, Ruvo di Puglia, Putignano,e Casamassima. In Valle d'Itria , la rete ......per tutti quegli interventi protesici in elezione che rappresentano ancora un'occasione di... Sammichele,, Casamassima, Noci, Locorotondo, Alberobello e Putignano) per un bacino di utenza ... Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/23, i sindacati richiedono un incontro urgente