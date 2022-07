Mobilità, a Repower il premio Compasso d'Oro per i cargo bike a pedalata assistita (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - A Repower il premio Compasso d'Oro ADI 2022. Attiva nel settore energetico e della Mobilità sostenibile, Repower Italia si è aggiudicata uno dei premi Compasso d'Oro per i cargo bike a pedalata assistita “LAMBROgio” e “LAMBROgino”, mentre GIOTTO , lo strumento di ricarica per veicoli elettrici, ha ricevuto la Menzione d'Onore Compasso d'Oro. Tutti gli oggetti premiati sono stati progettati e disegnati dallo Studio del Compasso d'Oro alla carriera Makio Hasuike, fondatore di Makio Hasuike & Co, uno dei più importanti studi di industrial design in Italia. “LAMBROgio” e “LAMBROgino” rappresentano l'alternativa sostenibile per consegne veloci, trasporto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Aild'Oro ADI 2022. Attiva nel settore energetico e dellasostenibile,Italia si è aggiudicata uno dei premid'Oro per i“LAMBROgio” e “LAMBROgino”, mentre GIOTTO , lo strumento di ricarica per veicoli elettrici, ha ricevuto la Menzione d'Onored'Oro. Tutti gli oggetti premiati sono stati progettati e disegnati dallo Studio deld'Oro alla carriera Makio Hasuike, fondatore di Makio Hasuike & Co, uno dei più importanti studi di industrial design in Italia. “LAMBROgio” e “LAMBROgino” rappresentano l'alternativa sostenibile per consegne veloci, trasporto di ...

