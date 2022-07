Milano, vetro e verde per la Biblioteca Europea: 100 milioni di costo pronta nel 2026 (Di martedì 12 luglio 2022) vetro e piante, una teca trasparente inondata di luce per accogliere due milioni e mezzo di libri. Un luogo in cui si respira cultura e si tocca la natura. È il progetto della Beic, la Biblioteca ... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022)e piante, una teca trasparente inondata di luce per accogliere duee mezzo di libri. Un luogo in cui si respira cultura e si tocca la natura. È il progetto della Beic, la...

Pubblicità

ComuneMI : ?? Svelato il progetto vincitore del concorso per la Nuova BEIC, che diventerà il centro funzionale dell’intero sist… - leggoit : #milano, vetro e verde per la Biblioteca Europea: 100 milioni di costo pronta nel 2026 - rep_milano : Svelata la Beic di Milano: torri di vetro, serra e terrazze per la Biblioteca Europea dall'anima verde - discoradioIT : RT @ComuneMI: ?? Svelato il progetto vincitore del concorso per la Nuova BEIC, che diventerà il centro funzionale dell’intero sistema biblio… - radiolombardia : #Beic Due grandi navate luminose rivestite in metallo e vetro che ospiteranno non solo libri ma anche piante come i… -