Milano: torna camper che promuove la prevenzione, focus sul melanoma (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug (Adnkronos) - torna per le strade di Milano, dopo lo stop causato dalla pandemia, il camper itinerante di LloydsFarmacia per diffondere la cultura della salute e promuovere l'importanza della prevenzione attraverso il tour InSalute. Il focus di questa quinta edizione, partita questa mattina in piazza Gramsci, la prevenzione del melanoma, tema su cui i cittadini potranno chiedere informazioni, consigli e consulenze agli operatori a bordo del camper. Dal 22 luglio al 20 agosto InSalute metterà, inoltre, a disposizione della cittadinanza anche Capsula, macchinario innovativo che permette di autosomministrare alcuni test per verificare il proprio stato di benessere fornendo indicazioni su pressione, ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022), 12 lug (Adnkronos) -per le strade di, dopo lo stop causato dalla pandemia, ilitinerante di LloydsFarmacia per diffondere la cultura della salute ere l'importanza dellaattraverso il tour InSalute. Ildi questa quinta edizione, partita questa mattina in piazza Gramsci, ladel, tema su cui i cittadini potranno chiedere informazioni, consigli e consulenze agli operatori a bordo del. Dal 22 luglio al 20 agosto InSalute metterà, inoltre, a disposizione della cittadinanza anche Capsula, macchinario innovativo che permette di autosomministrare alcuni test per verificare il proprio stato di benessere fornendo indicazioni su pressione, ...

CremoniniCesare : ??2022INDOOR. Il tour delle meraviglie torna in città per dare spettacolo nei più grandi palasport italiani! Si comi… - sportmediaset : ?? #Lukaku torna a Milano: eccolo appena arrivato all'aeroporto di Linate ???? Domani inizio ufficiale degli allename… - antonella1997sc : RT @laregiaaaaa: Barulino che torna a Milano tutto contento e soddisfatto io me lo immagino così #jeru - artemalvac : RT @Gazzettadmilano: LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, torna a Milano il 19 luglio all’Arianteo Palazzo Reale (Piazza… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, torna a Milano il 19 luglio all’Arianteo Palazzo Reale (Piazza… -