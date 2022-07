Milan, The Guardian: al Chelsea piace Leao (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo essersi visto scappare Raphinha del Leeds, che ha scelto il Barcellona, il Chelsea continua a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riportato dal The Guardian, i Blues sarebbero interessati all’MVP dell’ultima Serie A, Rafael Leao, valutato almeno 118 milioni di euro. I rossoneri non hanno però intenzione di cedere il portoghese. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo essersi visto scappare Raphinha del Leeds, che ha scelto il Barcellona, ilcontinua a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riportato dal The, i Blues sarebbero interessati all’MVP dell’ultima Serie A, Rafael, valutato almeno 118 milioni di euro. I rossoneri non hanno però intenzione di cedere il portoghese. SportFace.

