Milan | si può sognare sul mercato | il focus sui costi della rosa

Pubblicità

MarcoGuidi13 : Il #Milan si avvicina sensibilmente a #DeKetelaere. #Bruges apre alla cessione, prima offerta rossonera, contatti d… - whiteMorpheuss : @TeofiloSteven @LeMechenoua @GoalFrance Io mi chiedo come sia possibile che la narrazione sia cambiata esattamente… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Se salta Sanches, il Milan può virare su Douglas Luiz dell'Aston Villa - 25_ezechiele : @TeofiloSteven @LeMechenoua @GoalFrance Onestamente..per quanto mi riguarda..che vada a Parigi..Sta storia va avant… - atsinorfos : Senato Marches può andare dove cazzo vuole al psg, al pizzighettone o a blacked, l'importante è non venga al Milan… -

Ed ecco che nella terra di mezzo si possono inserire altri club, il Napoli ha mostrato interesse, ilè defilato e la Roma è lì, osserva. I sei milioni, o giù di lì, sono alla portata. E' chiaro ...Calciomercatonews, Caldarapartire in prestito Oltre alla varie mosse per completare il centrocampo, ilsta ragionando anche sulle eventuali cessioni da effettuare in questa finestra di ...