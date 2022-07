Milan, segnale dalla Francia per Diallo: cambia lo scenario. E su Tanganga… | Primapagina (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 18:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: I colpi d’artificio in attacco prima, con De Ketelaere e Ziyech obiettivi concreti, la mossa in difesa poi. Perché tra gli obiettivi del Milan c’è anche quello di trovare un valido rimpiazzo di Romangoli. Maldini e Massara vogliono percorrere due strade per non sbagliare la scelta: la prima prevede un’operazione alla Tomori, quindi un giocatore in prestito da una big, la seconda prevede un investimento su un profilo giovane da far maturare alle spalle degli attuali titolari. Ascolta “Milan, segnale dalla Francia per Diallo: cambia lo scenario. E su Tanganga…” su Spreaker. DUE CANDIDATURE – Nelle ultime ore il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 18:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: I colpi d’artificio in attacco prima, con De Ketelaere e Ziyech obiettivi concreti, la mossa in difesa poi. Perché tra gli obiettivi delc’è anche quello di trovare un valido rimpiazzo di Romangoli. Maldini e Massara vogliono percorrere due strade per non sbagliare la scelta: la prima prevede un’operazione alla Tomori, quindi un giocatore in prestito da una big, la seconda prevede un investimento su un profilo giovane da far maturare alle spalle degli attuali titolari. Ascolta “perlo. E su” su Spreaker. DUE CANDIDATURE – Nelle ultime ore il ...

