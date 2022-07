Milan, giorni bollenti: Maldini chiude per il gioiello (Di martedì 12 luglio 2022) Il Milan vuole tenere il passo di Juventus ed Inter ed è pronto ad accelerare per il gioiello: giorni decisivi per il colpaccio Un mese all’esordio stagionale in Serie A… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 12 luglio 2022) Ilvuole tenere il passo di Juventus ed Inter ed è pronto ad accelerare per ildecisivi per il colpaccio Un mese all’esordio stagionale in Serie A… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

AntoVitiello : Nuova maglia #Milan, già vendite record nel pre-order, da oltre 40paesi nel mondo. Nel primo giorno di prevendita g… - AntoVitiello : ?? #Milan disposto ad alzare l'offerta per #DeKeteleare nei prossimi giorni. I rossoneri potrebbe arrivare a 30 mln… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC RESTA PER UN'ALTRA STAGIONE Accordo raggiunto, nei prossimi giorni la firma… - KunGrax : RT @calvink_RN: Buongiorno ragazzi Come detto ormai da un paio di giorni Hakim #ziyech è vicino al #milan Per #DeKeteleare il #brugge in… - Matteo75223913 : RT @SimoneCristao: Con la partenza di Castillejo e l'uscita a giorni di Caldara a Spezia in prestito il Milan taglia definitivamente i pont… -