Milan, ecco la nuova offerta per De Ketelaere (Di martedì 12 luglio 2022) Il Milan ha presentato la nuova offerta al Bruges per Charles De Ketelaere. Secondo Tuttosport è di 28 milioni di parte fissa più... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Ilha presentato laal Bruges per Charles De. Secondo Tuttosport è di 28 milioni di parte fissa più...

Pubblicità

tvdellosport : IL NUOVO MILAN SU SI ???? Ecco gli appuntamenti ufficiali delle partite pre campionato, tutte in esclusiva su… - sportli26181512 : Milan, ecco la nuova offerta per De Ketelaere: Il Milan ha presentato la nuova offerta al Bruges per Charles De Ket… - K0RM4 : @Gazzetta_it Gli stupri ,gli incendi e le rane gonfiate col compressore. Il rapporto padre e figlio con Pietro Pacc… - BeMyKnife : Il #PSG non è una squadra che si fa problemi a spendere 10 milioni in più se vuole un giocatore. Se lo vuole, lo pr… - gianlutanci : RT @tvdellosport: ?? VALENCIA, ECCO CASTILLEJO Samu Castillejo è arrivato a Valencia e si appresta ad iniziare la nuova avventura alla cort… -