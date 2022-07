Milan, contatti costanti col Bruges per De Ketelaere: entro fine settimana il verdetto (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri spingono col Bruges per De Ketelaere, entro fine settimana ci sarà la decisione definitiva Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan entro la fine della settimana saprà se Charles De Ketelaere sarà il rinforzo sulla trequarti per mister Pioli. Non c’è un ultimatum, ma i contatti tra Milan e Bruges sono ormai molto frequenti. Così frequenti che siamo ai giorni decisivi e in settimana, quanto meno, si capirà se l’affare è fattibile. Previsione del 12 luglio: sì, c’è ottimismo. L’accordo con CDK non è un problema: contratto intorno ai 2,5 milioni a stagione, magari a salire considerato il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato: i rossoneri spingono colper Deci sarà la decisione definitiva Come riportato da La Gazzetta dello Sport, illadellasaprà se Charles Desarà il rinforzo sulla trequarti per mister Pioli. Non c’è un ultimatum, ma itrasono ormai molto frequenti. Così frequenti che siamo ai giorni decisivi e in, quanto meno, si capirà se l’affare è fattibile. Previsione del 12 luglio: sì, c’è ottimismo. L’accordo con CDK non è un problema: contratto intorno ai 2,5 milioni a stagione, magari a salire considerato il ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - AntoVitiello : ?? #Milan primi contatti con gli agenti di #Giroud per il rinnovo del contratto - serieApallone : Milan, galeotti i contatti con il Chelsea: torna di moda Malang Sarr: Milan, gli stretti contatti con il Chels....… - herbertharriola : RT @theMilanZone_: ?? Nuovi contatti previsti già in settimana per cercare di arrivare alla definizione della trattativa tra #Milan e #Bruge… -