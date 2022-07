Milan, CdS: “De Ketelaere fuori dal progetto belga, i rossoneri chiudono” (Di martedì 12 luglio 2022) Milan, CDS- Come riporta il CdS, il ragazzo belga ad oggi è fuori il progetto del club belga, il ragazzo aspetta l’affondo del Milan. La società Milanese ad oggi ha fatto dei grandi passi in avanti per il ragazzo alzando giorno dopo giorno l’offerta al club belga che fa ancora resistenza, ma la distanza ad oggi è davvero poca e il Milan ha fretta di chiudere. “Milan ha ritoccato l’offerta per Charles De Ketelaere. Era attesa proprio in queste ore la mossa al rialzo della dirigenza Milanista nei confronti del Bruges, ed è arrivata. I rossoneri vogliono mettere le mani sul 21enne belga e si sta trattando ad oltranza, anche perché la cifra chiesta dal ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, il ragazzoad oggi èildel club, il ragazzo aspetta l’affondo del. La societàese ad oggi ha fatto dei grandi passi in avanti per il ragazzo alzando giorno dopo giorno l’offerta al clubche fa ancora resistenza, ma la distanza ad oggi è davvero poca e ilha fretta di chiudere. “ha ritoccato l’offerta per Charles De. Era attesa proprio in queste ore la mossa al rialzo della dirigenzaista nei confronti del Bruges, ed è arrivata. Ivogliono mettere le mani sul 21ennee si sta trattando ad oltranza, anche perché la cifra chiesta dal ...

Pubblicità

infoitsport : Milan, CdS: “De Ketelaere fuori dal progetto belga, i rossoneri chiudono” - infoitsport : EDICOLA CDS – Ride solo il Napoli. Milan e Inter a vuoto, un segnale per Spalletti - NapoliFCNews : CdS – Napoli, Arnautovic interessa anche a Juventus e Milan #ForzaNapoliSempre #SSCN #AvantiNapoli - infoitsport : CDS - Lazio, Acerbi separato in casa: il Milan ci pensa - sscalcionapoli1 : CdS – Lazio, altri problemi per Sarri: Acerbi separato in casa ed il Milan attende la svalutazione -