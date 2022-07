Migranti | Lollobrigida | ' pressione richiede intervento Europa'

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Certo che vogliamo aiutare ia non partire, aiutarli a casa loro, rafforzare gli investimenti che l'sta facendo nel Sahel per evitare che ci sia uno spopolamento indotto dalla siccità e dall'ampliamento delle aree desertiche. Ma nel frattempo abbiamo una spinta ai nostri confini sulla quale bisogna indurre l'ad intervenire o bisogna immaginare di intervenire in emergenza come nazione". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco, chiudendo il convegno organizzato dal partito 'L'Italia e l'Unione europea nel futuro della Nato'.